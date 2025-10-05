Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

मजदूर नेता पर नाजायज गिरोह चलाने का आरोप

- ड्रोइंग एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन

less than 1 minute read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 05, 2025

Labor leader accused of running an illegal gang

Labor leader accused of running an illegal gang

भीलवाड़ रीको औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत सैकड़ों मजदूरों ने मजदूर नेता पर बड़ा आरोप लगाया। मजदूरों का आरोप है कि मजदूर नेता ने नाजायज गिरोह बना रखा है, जो मजदूरों और ठेकेदारों को डरा- धमकाकर काम से रोकता है और जबरन ठेके हथियाए जाते हैं। ड्रोइंग एसोसिएशन व मजदूर वर्ग ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर इस गिरोह पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

एसोसिएशन के भीमराज जाट व राजकुमार शर्मा का कहना है कि मजदूर नेता पन्नालाल चौधरी के गिरोह के सदस्य रीको क्षेत्र में बैठकर मजदूरों को डराते-धमकाते हैं। जो मजदूर उनकी बात नहीं मानते, उन्हें जान से मारने या झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। मजदूरों के हाथ-पैर तुड़वाने तक की घटनाओं के आरोप लगाए हैं ताकि वे कारखानों में काम करने योग्य न रहें। जाट का कहना है कि मजदूर नेता स्वयं या अपने नजदीकी लोगों को ठेके दिलवाने के लिए दूसरों को डराकर ठेका छोड़ने पर मजबूर करता है। इस समय उनके व उसके रिश्तेदारों के पास करीब 70 से 100 ठेके बताए जा रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि कुछ वर्ष पूर्व पुर निवासी कमल गुर्जर व पन्ना लाल चौधरी के बीच घटना हो चुकी है।

मजदूरों की गुहार

रीको क्षेत्र में काम कर रहे 500 से 700 मजदूर, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मामले में हस्तक्षेप कर मजदूरों को राहत दिलाने की मांग की। उधर, पन्नालाल चौधरी का कहना है कि लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि यह केवल मजदूरों को इधर से उधर लगाने का मामला है। इसके लिए स्वंय उद्यमियों ने पुलिस अधीक्षक को भी लिखकर दिया है।

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / मजदूर नेता पर नाजायज गिरोह चलाने का आरोप

भीलवाड़ा

