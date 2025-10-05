मजदूर नेता पर नाजायज गिरोह चलाने का आरोप

एसोसिएशन के भीमराज जाट व राजकुमार शर्मा का कहना है कि मजदूर नेता पन्नालाल चौधरी के गिरोह के सदस्य रीको क्षेत्र में बैठकर मजदूरों को डराते-धमकाते हैं। जो मजदूर उनकी बात नहीं मानते, उन्हें जान से मारने या झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जाती है। मजदूरों के हाथ-पैर तुड़वाने तक की घटनाओं के आरोप लगाए हैं ताकि वे कारखानों में काम करने योग्य न रहें। जाट का कहना है कि मजदूर नेता स्वयं या अपने नजदीकी लोगों को ठेके दिलवाने के लिए दूसरों को डराकर ठेका छोड़ने पर मजबूर करता है। इस समय उनके व उसके रिश्तेदारों के पास करीब 70 से 100 ठेके बताए जा रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि कुछ वर्ष पूर्व पुर निवासी कमल गुर्जर व पन्ना लाल चौधरी के बीच घटना हो चुकी है।