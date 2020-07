लाखों बहा दिए, फिर भी पता नहीं लगा क्यूं आ रही दरारें

उपनगर पुर में मकानों मे आई दरारों का रहस्य जानने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद वास्तविक कारणों का खुलासा लम्बी पड़ताल के बावजूद अभी तक नहीं हो सका है। इतना ही नहीं देश की सर्वोच्च रूडकी की जांच एजेंसी भी पड़ताल कर गई। इन सबके बीच जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों को आवंटित भूखंडों को लेकर भी नगर विकास न्यास व क्षेत्र के लोगों के बीच विवाद की स्थिति अभी भी दूर नहीं हो सकी है। Lakhs have been shed, still no trace of cracks in pur