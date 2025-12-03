प्रदेश के लाखों स्कूली विद्यार्थियों को 51 हजार तक नकद पुरस्कार जीतने का मौका

सीबीईओ सुवाणा रामेश्वर प्रसाद जीनगर ने बताया कि राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से पहली बार आयोजित हो रही ये प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों में छिपी हुई प्रतिभा बाहर आएंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने सभी शिक्षकों और संस्था प्रधानों से अनुरोध किया है कि वे विद्यार्थियों को इन प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।