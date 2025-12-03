Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

प्रदेश के लाखों स्कूली विद्यार्थियों को 51 हजार तक नकद पुरस्कार जीतने का मौका

'ग्रीन ग्रोथ स्किल अभियान': बोर्ड की अनूठी पहल, 5 से शुरू होंगी प्रतियोगिताएं

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 03, 2025

Lakhs of school students of the state get a chance to win cash prizes up to Rs 51,000.

Lakhs of school students of the state get a chance to win cash prizes up to Rs 51,000.

राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने पहली बार 'सृजनात्मक प्रतियोगिता' की तर्ज पर एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम 'ग्रीन ग्रोथ स्किल अभियान' है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) और ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांतों को आत्मसात कर आवश्यक कौशल का विकास करना है।

इन प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन

बोर्ड से मान्यता प्राप्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह प्रतियोगिता सत्र 2025-26 में आयोजित की जा रही है। 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य के ऐसे नेता और नागरिक के रूप में तैयार किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हों। प्रतियोगिताएं विभिन्न प्रकार से आयोजित होगी। इनमें निबंध, आशु भाषण, क्विज (प्रश्नोत्तरी) तथा चित्रकला प्रतियोगिता शामिल हैं।

निर्धारित तिथियां और स्तर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए प्रतियोगिताओं की तिथियां भी निर्धारित कर दी हैं। यह आयोजन स्कूल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक 5 दिसंबर से 17 जनवरी 2026 के बीच, बोर्ड परीक्षाओं से पहले संपन्न करवाया जाएगा।

प्रतियोगिता स्तर निर्धारित तिथियां

  • स्कूल स्तर 5 दिसंबर
  • ब्लॉक स्तर 6 से 9 दिसंबर
  • जिला स्तर 13 से 16 दिसंबर
  • राज्य स्तर 15 से 17 जनवरी 2026

विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार

यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए आर्थिक संबल का भी माध्यम बनेगी। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार से नवाजा जाएगा।

  • पुरस्कार स्तर प्रथम द्वितीय तृतीय
  • जिला स्तर 11 हजार 7 हजार 5 हजार
  • राज्य स्तर 51 हजार 31 हजार

व्यक्तित्व निर्माण में सहायक

सीबीईओ सुवाणा रामेश्वर प्रसाद जीनगर ने बताया कि राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से पहली बार आयोजित हो रही ये प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों में छिपी हुई प्रतिभा बाहर आएंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने सभी शिक्षकों और संस्था प्रधानों से अनुरोध किया है कि वे विद्यार्थियों को इन प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 07:03 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / प्रदेश के लाखों स्कूली विद्यार्थियों को 51 हजार तक नकद पुरस्कार जीतने का मौका

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

छात्राएं सोशल मीडिया से सतर्क रहें, खुलकर अपनी बात रखें

Girls should be cautious on social media.
भीलवाड़ा

सहकारी समितियों के जरिए गांव-गांव पहुंचेगी डिजिटल क्रांति

Digital revolution will reach every village through cooperative societies
भीलवाड़ा

शिक्षा विभाग का नवाचार: अब एआई बनेगा छात्रों का कॅरियर गुरु

Education Department's innovation: AI will now become students' career guru
भीलवाड़ा

Bhilwara: पति काम पर जाता और पीछे से आता था दोस्त, भाभी से बनाता था संबंध… लेकिन उस दिन पति जल्दी लौटा और

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में बढ़ी सर्दी, किसानों के चेहरे खिले: गेहूं-सरसों की फसल को मिल रहा पोषण

Cold increased in Bhilwara, farmers' faces brightened
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.