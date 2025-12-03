प्रदेश के लाखों स्कूली विद्यार्थियों को 51 हजार तक नकद पुरस्कार जीतने का मौका

Lakhs of school students of the state get a chance to win cash prizes up to Rs 51,000.
राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने पहली बार 'सृजनात्मक प्रतियोगिता' की तर्ज पर एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का नाम 'ग्रीन ग्रोथ स्किल अभियान' है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट (सतत विकास) और ग्रीन ग्रोथ के सिद्धांतों को आत्मसात कर आवश्यक कौशल का विकास करना है।
बोर्ड से मान्यता प्राप्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह प्रतियोगिता सत्र 2025-26 में आयोजित की जा रही है। 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य के ऐसे नेता और नागरिक के रूप में तैयार किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हों। प्रतियोगिताएं विभिन्न प्रकार से आयोजित होगी। इनमें निबंध, आशु भाषण, क्विज (प्रश्नोत्तरी) तथा चित्रकला प्रतियोगिता शामिल हैं।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस संबंध में सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए प्रतियोगिताओं की तिथियां भी निर्धारित कर दी हैं। यह आयोजन स्कूल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक 5 दिसंबर से 17 जनवरी 2026 के बीच, बोर्ड परीक्षाओं से पहले संपन्न करवाया जाएगा।
यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए आर्थिक संबल का भी माध्यम बनेगी। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार से नवाजा जाएगा।
सीबीईओ सुवाणा रामेश्वर प्रसाद जीनगर ने बताया कि राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से पहली बार आयोजित हो रही ये प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों में छिपी हुई प्रतिभा बाहर आएंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने सभी शिक्षकों और संस्था प्रधानों से अनुरोध किया है कि वे विद्यार्थियों को इन प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।
