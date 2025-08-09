सावन का आखिरी दिन, शिवालयों में विशेष पूजा की रही धूम

सावन माह शनिवार को संपन्न हो जाएगा। सावन के आखिरी दिन शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना होगी। इस दौरान भक्त शिव का जलाभिषेक कर दर्शन करेंगे। हरणी महादेव, पुर में पातोला महादेव, तिलस्वां महादेव और त्रिवेणी संगम में मेले जैसा माहौल रहेगा। शिवालयों में बम-बम भोले के जयकारे गूंजेंगे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने विशेष व्यवस्था की। सावन के आखिरी दिन को देखते हुए शिवालयों को फूलों से सजाने का काम शुक्रवार रात से शुरू हो गया। सावन में एक माह तक शिवालयों में विशेष अनुष्ठान चले। हरणी महादेव के प्रबंधक महादेव जाट ने बताया कि शनिवार को सावन के आखरी दिन रक्षा बंधन पर अमरनाथ गुफा की तर्ज पर महादेव के निज मंदिर में 21 क्विंटल बर्फ का शिवलिंग एवं श्रृंगार किया जाएगा।