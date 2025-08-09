जर्जर स्कूल पर ताला, अब तेजाजी के स्थान पर चल रही कक्षाएं

भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील के अमरतिया गांव का सरकारी स्कूल जर्जर हालत के चलते बंद कर दिया है। भवन पर ताला लगते ही ग्रामीणों ने बच्चों की पढ़ाई रुकने न देने का बीड़ा उठाया और पास तेजाजी के स्थान पर अस्थायी कक्षाएं शुरू कर दीं। फिलहाल कक्षा 5 से 8 तक के सभी 150 छात्र यहीं अध्ययन कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, यह स्कूल वर्षों पुराना है, लेकिन रखरखाव के अभाव में दीवारें, छत और फर्श पूरी तरह खराब हो चुके हैं। अब इसे जमींदोज करने का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भेजा गया है। नया भवन बनने में कितना समय लगेगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।