राजस्थान में लव जिहादियों का हो सफाया: टी. राजा

भीलवाड़ा में दुर्गा शक्ति अखाड़े की 9वीं वर्षगांठ पर हुए कार्यक्रम ने शहरवासियों को भाव विभोर कर दिया। आयोजक अखाड़े की महिलाएं तलवार व लाठियों के साथ मार्च करती, देवी-भक्ति के साथ-साथ राष्ट्रीय चेतना और सतर्कता का संदेश देती दिखीं। यह कार्यक्रम देश में अपनी तरह का अनोखा आयोजन है। कार्यक्रम में अखाड़े की बहनों ने पारंपरिक शैली में व्यायाम, शस्त्र प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। आयोजकों ने बताया कि नौ सालों से यह अखाड़ा लगातार महिला शक्ति को प्रेरित कर रहा है और आने वाले समय में संघर्ष के लिए तैयार रहने का संदेश दे रहा है। सचलन मालियों के नोहरे से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ हरिशेवा धाम पहुंचकर सभा में बदल गया। इस दौरान 21सौ बालिकाओं को कटार दीक्षा दी गई। समारोह के बाद कन्याओं को भोज कराया गया। समारोह में संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी, महंत प्रकाश दास, संत मयाराम, संत गोविन्द राम, ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुनाल, सिद्धार्थ, मिहिर, पंडित धर्मेश, सत्यनारायण उपस्थित थे। दुर्गा शक्ति अखाड़ा से जाह्नवी, भावना, कविता, मुस्कान, नीतू, गुंजन, खुशी, पूनम, शानू, बरखा, तारा, तम्मना आदि शामिल थी।