राजस्थान में लव जिहादियों का हो सफाया: टी. राजा

Love Jihadis should be eradicated in Rajasthan: T. Raja
तेलंगाना के विधायक टी. राजा सिंह ने कहा कि राजस्थान में भगवाधारी सरकार है फिर भी हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। राजस्थान में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए सख्ती जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद करते हुए कहा कि धर्मान्तरण कानून तो बना दिया, लेकिन इसे सख्ती से लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। कानून बनाने के बाद भी हमारी बहन-बेटियों को लव जिहाद में फंसाने का प्रयास किया जाता है तो दोषियों को ऐसी सजा मिले कि आने वाली पीढ़ियां भी सबक लें। टी राजा बुधवार को हरिशेवाधाम में आयोजित कटार दीक्षा समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
योगी आदित्यनाथ का उदाहरण दिया
टी. राजा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि योगी ने वहां के लव जिहादियों पर नकेल कस दी है। योगी उत्तरप्रदेश का कचरा साफ कर रहे हैं, अब यही काम राजस्थान में भी होना चाहिए। राजस्थान में रोजाना कहीं न कहीं बेटियों के साथ कई जघन्य घटनाएं हो रही हैं। इसे राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बताया। मांडल के देवनारायण मंदिर पर लगे ताले का जिक्र करते हुए कहा कि इसे तुरंत खोला जाना चाहिए।
दुर्गा और काली बनो
उन्होंने शिवाजी और महाराणा प्रताप का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें जातिवाद से ऊपर उठकर हिन्दुओं की रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। उन्होंने बालिकाओं से फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ देखने का आव्हान किया और कहा कि “दुर्गा और काली बनो।
दुर्गा शक्ति अखाड़ा ने निकाला संचलन
भीलवाड़ा में दुर्गा शक्ति अखाड़े की 9वीं वर्षगांठ पर हुए कार्यक्रम ने शहरवासियों को भाव विभोर कर दिया। आयोजक अखाड़े की महिलाएं तलवार व लाठियों के साथ मार्च करती, देवी-भक्ति के साथ-साथ राष्ट्रीय चेतना और सतर्कता का संदेश देती दिखीं। यह कार्यक्रम देश में अपनी तरह का अनोखा आयोजन है। कार्यक्रम में अखाड़े की बहनों ने पारंपरिक शैली में व्यायाम, शस्त्र प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। आयोजकों ने बताया कि नौ सालों से यह अखाड़ा लगातार महिला शक्ति को प्रेरित कर रहा है और आने वाले समय में संघर्ष के लिए तैयार रहने का संदेश दे रहा है। सचलन मालियों के नोहरे से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होता हुआ हरिशेवा धाम पहुंचकर सभा में बदल गया। इस दौरान 21सौ बालिकाओं को कटार दीक्षा दी गई। समारोह के बाद कन्याओं को भोज कराया गया। समारोह में संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी, महंत प्रकाश दास, संत मयाराम, संत गोविन्द राम, ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुनाल, सिद्धार्थ, मिहिर, पंडित धर्मेश, सत्यनारायण उपस्थित थे। दुर्गा शक्ति अखाड़ा से जाह्नवी, भावना, कविता, मुस्कान, नीतू, गुंजन, खुशी, पूनम, शानू, बरखा, तारा, तम्मना आदि शामिल थी।
टी.राजा ने हरिशेवा में हंसराम महाराज सान्निध्य एवं गोसेवा मित्रमंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चेरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में गोवंश में फैल रही लंपी महामारी को रोकने के लिए बनाए गए औषधीय लड्डुओं को गोवंश को खिलाया। इस दौरान रवि जाजू, अमन शर्मा, हर्षित ओझा, गोविन्द राम, विश्वबंधु सिंह उपस्थित रहे।
