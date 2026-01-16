सिस्टम की ‘जंग’ में धूल फांक रही 2.30 करोड़ की मशीनें

खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों और बेरोजगारों को उद्यमी बनाने का सपना सरकारी फाइलों में कैद होकर रह गया है। भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में बनने वाला 'कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर' (सीआईसी) कृषि विपणन निदेशालय के निदेशक की अनदेखी और बजट की खींचतान की भेंट चढ़ गया है। आलम यह है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत मंगवाई गई 2.30 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक मशीनें पिछले चार माह से मंडी के कोल्ड स्टोरेज में धूल फांक रही हैं, जबकि इनकी स्थापना के लिए आवश्यक मामूली बजट पर सरकार कुंडली मारकर बैठी है।