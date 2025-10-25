लाभ पंचमी पर महालक्ष्मी दर्शन मेला कल, तैयारियां जोरो पर

Mahalaxmi Darshan fair tomorrow on Labh Panchami, preparations in full swing
भीलवाड़ा शहर के विजयसिंह पथिकनगर स्थित अग्रवाल भवन में स्थित महालक्ष्मी मंदिर में रविवार शाम को लाभ पंचमी के मौके पर महालक्ष्मी दर्शन मेला का आयोजन होगा। इसे लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी है। अग्रवाल समाज सेवा न्यास के संस्थापक महामंत्री दामोदर अग्रवाल के अनुसार लाभ पंचमी 26 अक्टूबर को भव्य आयोजन होंगे। दिनभर पूजा-अर्चना, कारीगरों की ओर से फूलों का अनूठा श्रृंगार और छप्पन भोग का आयोजन होगा। शाम 7 बजे से 1008 दीपों की महाआरती की जाएगी।
महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण
पुजारी ओम साईराम ने बताया कि 26 अक्टूबर शाम 6 से 8.30 बजे तक ‘महालक्ष्मी दर्शन लाभ मेला’ आयोजित होगा। इसमें दर्शन करने वाली प्रत्येक महिला और युवती को दर्शनलाभ कूपन मिलेगा। रात 9:15 बजे लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें प्रथम 51 महिलाओं को चांदी का सिक्के पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। 11 को प्रथम, 7 को द्वितीय, 4 को तृतीय, 2 को चतुर्थ तथा 27 जनो को पांचवा पुरुस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रथम 751 दर्शन करने वाली महिलाओं को भी आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। मेले में खाने-पीने की स्टॉल्स, झूले, चकरी, घुड़सवारी और अन्य मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी।
