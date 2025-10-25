लाभ पंचमी पर महालक्ष्मी दर्शन मेला कल, तैयारियां जोरो पर

पुजारी ओम साईराम ने बताया कि 26 अक्टूबर शाम 6 से 8.30 बजे तक ‘महालक्ष्मी दर्शन लाभ मेला’ आयोजित होगा। इसमें दर्शन करने वाली प्रत्येक महिला और युवती को दर्शनलाभ कूपन मिलेगा। रात 9:15 बजे लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें प्रथम 51 महिलाओं को चांदी का सिक्के पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। 11 को प्रथम, 7 को द्वितीय, 4 को तृतीय, 2 को चतुर्थ तथा 27 जनो को पांचवा पुरुस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रथम 751 दर्शन करने वाली महिलाओं को भी आकर्षक उपहार दिए जाएंगे। मेले में खाने-पीने की स्टॉल्स, झूले, चकरी, घुड़सवारी और अन्य मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी।