महावीर जन्मोत्सव: सुबह सेवा का संकल्प, शाम को भक्ति रस; 251 यूनिट रक्तदान, उमड़ा आस्था का सैलाब

अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि शिविर में आमजन ने स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़-चढ़कर लाभ उठाया। जयपुर से आई चिकित्सकों की टीम ने कैंसर जांच सहित कई परीक्षण किए। शिविर में 251 लोगों ने रक्तदान किया। पहली बार रक्तदान करने वाली आशा जैन ने कहा कि यह उनके लिए एक सुखद और आत्मिक शांति देने वाला अनुभव रहा। शिविर में मरणोपरांत नेत्रदान के लिए 50 लोगों ने संकल्प पत्र भरे। रामकेश मीणा ने बच्चों को स्वर्णप्राशन दवा पिलाई। शिविर में 243 की बीपी और शुगर जांच, 247 की नेत्र जांच, 53 स्वस्थ शिशु जांच, 67 शिशु दंत जांच, 163 शिशु नेत्र जांच, 65 की कैंसर की जांच की गई।