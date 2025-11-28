कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन: मंगरोप में महंगे दाम पर यूरिया बेचने पर लाइसेंस निलंबित

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने बताया कि किसानों को उचित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है और अनियमितता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। जैन ने बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत अधिक दर पर और निर्धारित समय के बाद (रात्रि में) यूरिया तथा डीएपी उर्वरक वितरण करने के साथ ही विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना की शिकायत मिली थी। मंगरोप स्थित सोहन लाल रमेश चन्द डाड के प्रतिष्ठान की ओर से यूरिया को निर्धारित दर से अधिक दर पर बेचे जाने की पुष्टि होने पर यह निलंबन की कार्रवाई की गई है।