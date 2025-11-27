परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, टैक्स चोरी और फर्जी नंबर प्लेट मामले में ट्रावेल्स मालिक पर एफआईआर!

परिवहन विभाग की टीम ने बुधवार को पांसल रोड स्थित आगाल ट्रावेल्स के यार्ड में खड़ी बसों की सघन जांच की। टीम को मौके पर 6 बसें मिलीं, जो जांच में सही पाई गईं। हालांकि टीम के रवाना होने के बाद किसी ने फोन पर सूचना दी कि ट्रावेल्स की दो बसें पास के ही एक खेत में खड़ी की गई हैं। सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां दो बसें खेत के रास्ते में खड़ी मिलीं। इन दोनों बसों के दस्तावेजों में भारी खामियां पाई गईं। बीमा व फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं होने पर दोनों बसों का 12 हजार रुपए का चालान बनाया गया और उन्हें जब्त कर लिया गया। डीटीओ चौधरी ने बताया कि टैक्स चोरी और फर्जीवाड़ा एक गंभीर अपराध है। विभाग ने बुधवार को 2 और बसों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।