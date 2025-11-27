परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई, टैक्स चोरी और फर्जी नंबर प्लेट मामले में ट्रावेल्स मालिक पर एफआईआर!

FIR against travel owner for tax evasion and fake number plate case!
एक ही बस की नंबर प्लेट को फर्जी तरीके से बदल कर टैक्स चोरी करने के गंभीर मामले में परिवहन विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए भीलवाड़ा में आगाल ट्रावेल्स के मालिक के खिलाफ पुलिस को शिकायत भेजी है। विभाग ने ट्रावेल्स मालिक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
यह कार्रवाई 'राजस्थान पत्रिका' के मंगलवार के अंक में "जिम्मेदार पुलिस व परिवहन विभाग मौन, टैक्स चोरी का बड़ा खेल: एक ही नबंर से चल रहीं कई बसें" शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद हरकत में आए परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने की।
जिला परिवहन अधिकारी आरके चौधरी ने बताया कि टैक्स चोरी करने, एक नंबर प्लेट से अन्य बसों का संचालन कर आम लोगों के जीवन को संकट में डालने समेत अन्य मामलों को लेकर आगाल ट्रावेल्स के खिलाफ प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी है। साथ ही ट्रावेल्स की करीब 35 से अधिक बसों की तलाशी व दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।
खेत की आड़ में रखी थी दो बसें, पकड़े जाने पर चालान
परिवहन विभाग की टीम ने बुधवार को पांसल रोड स्थित आगाल ट्रावेल्स के यार्ड में खड़ी बसों की सघन जांच की। टीम को मौके पर 6 बसें मिलीं, जो जांच में सही पाई गईं। हालांकि टीम के रवाना होने के बाद किसी ने फोन पर सूचना दी कि ट्रावेल्स की दो बसें पास के ही एक खेत में खड़ी की गई हैं। सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जहां दो बसें खेत के रास्ते में खड़ी मिलीं। इन दोनों बसों के दस्तावेजों में भारी खामियां पाई गईं। बीमा व फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं होने पर दोनों बसों का 12 हजार रुपए का चालान बनाया गया और उन्हें जब्त कर लिया गया। डीटीओ चौधरी ने बताया कि टैक्स चोरी और फर्जीवाड़ा एक गंभीर अपराध है। विभाग ने बुधवार को 2 और बसों को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग