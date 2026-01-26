ग्रामीणों के आक्रोश के आगे झुका प्रबंधन, प्रदूषण मंडल ने थमाया स्टॉप मेमो

मामले की जड़ 12 दिसंबर की उस घटना में है, जब फैक्ट्री से निकलने वाली हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी अत्यधिक ज्वलनशील व जहरीली गैसों से परेशान होकर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर चिमनी पर चढ़ गए थे। ग्रामीणों का आरोप था कि इस जहर से उनका सांस लेना दूभर हो गया है। क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल के निर्देश पर जब टीम ने मौके का मुआयना किया, तो वहां कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इसी निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय ने अब तालाबंदी के आदेश जारी किए हैं।