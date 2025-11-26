मंगला पशु बीमा योजना: 81 हजार पशुओं का होगा बीमा, ऑनलाइन पंजीकरण

अब 22 लाख पशु होंगे शामिल: सरकार के पिछले बजट में 21 लाख पशुओं को बीमा सुरक्षा दी थी जबकि इस वर्ष इसे दोगुना कर दिया है। इसमें 10 लाख दुधारू गाय-भैंस, 10 लाख भेड़-बकरी तथा 2 लाख ऊंट का बीमा किया जाएगा। बीमा का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। योजना के लिए पशु का टैग पंजीकरण अनिवार्य किया है। रजिस्ट्रेशन मोबाइल एप, आधिकारिक वेबसाइट या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से करवा सकते है। इस बार एक जनाधार कार्ड से 1 के बजाए 10 ऊंटों का बीमा करवाया जा सकेगा। ग्राम स्तर पर पशु चिकित्सक व बीमा एजेंट स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेंगे। पंजीकरण सत्यापन कर बीमा पॉलिसी जारी होगी। बीमा पॉलिसी लागू होने के बाद 21 दिन का ग्रेस पीरियड भी मिलेगा। पशु की मृत्यु पर पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं होगी। पशु चिकित्सक की ओर से जारी डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर ही राशि मिलेगी। दुधारू गाय-भैंस 10 लाख मृत्यु पर बीमा राशि मिलेगी। भेड़-बकरी पर 10 लाख लेकिन पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं होगी। वही ऊंट पर 2 लाख एक जनाधार से 10 ऊंट का बीमा मिलेगा।