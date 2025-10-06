शरद पूर्णिमा पर आज होंगे कई आयोजन, आरती के बाद खीर का बंटेगा प्रसाद

खाखरावाला देवता के यहां 1800 किलो दूध से बनी खीर के साथ 108 तरह की जड़ी-बूटियों से तैयार की गई दवा मध्यरात प्रसाद के साथ रोगियों को दी जाएगी। बाहर से आने वाले रोगियों के लिए पंडाल बनाया गया। खीर के साथ दवा लेने वालों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बार श्वांस रोगियों का ऑनलाइन व ऑफलाइन पंजीयन किया जा रहा है। खाखरावाला देव स्थल पर पिछले कुछ दिनों से हर रविवार को भी दवा दी जा रही है। रोगियों की अधिकता देख भीलवाड़ा से करीब 200 किमी की परिधि में रहने वालों को दवा देकर रवाना किया जाएगा। दूसरे प्रदेशों के रोगियों को पूर्णिमा की रात खीर प्रसाद के साथ दवा दी जाएगी। निंबार्क आश्रम पर भी ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए 2 हजार रोगियों को 1100 लीटर दूध से तैयार खीर प्रसाद के साथ 82 जड़ी-बूटियों से तैयार की गई दवा दी जाएगी। महंत मोहनशरण शास्त्री के सानिध्य में यहां पिछले 15 सालों से खीर के साथ 82 तरह की जड़ी-बूटियों से तैयार दवा दी जा रही है।