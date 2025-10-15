पुष्य नक्षत्र पर बाजार गुलजार, खरीदारी के लिए उमड़े ग्राहक

प्रकाश के महापर्व दीपावली से पूर्व बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। मंगलवार को दिन भर बाजार में खरीदारी का माहौल बना रहा। बुधवार को भी बुध पुष्य नक्षत्र के कारण बाजारों में ग्राहकों के उमड़ने की संभावना है। दिन भर हुई खरीदारी को लेकर व्यापारी के चेहरे भी खिले हुए हैं। लोगों ने सबसे ज्यादा निवेश सोने व चांदी में किया। स्थिति यह रही कि व्यापारी दिन भर भाव तक तय नहीं कर पा रहे थे। इस वर्ष दीपावली छह दिवस की होने के कारण बाजार को अधिक लाभ होने की आशा है। माना जा रहा है कि ग्यारस तक बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में बिक्री होती रहेगी। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने और शुभ खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। मंगलवार को सुबह 11 बजकर 54 मिनट से पुष्य नक्षत्र शुरू हुआ जिसका समापन बुधवार को शाम छह बजे तक होगा।