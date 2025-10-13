पुष्य नक्षत्र में 14-15 को गुलजार रहेंगे बाजार

माना जा रहा है कि पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में सबसे अधिक रौनक सर्राफा बाजार में ही देखने को मिलेगी। इसके चलते सर्राफा बाजार में ज्वैलर्स ने नई-नई तरह की डिजाइनर ज्वैलरी तैयार है। सर्राफा व्यापारियों ने बताया कि लंबे अंतराल के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आ रहा है। भले ही सोना और चांदी के दाम महंगे हो गए हों लेकिन खरीदारी पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा। ग्राहक पहले की तरह ही इनकी खरीदारी करेंगे। वेडिंग कलेक्शन के साथ लेटेस्ट फैशन ज्वैलरी की शानदार रेंज के साथ पोल्की, कुंदन, प्लेटिनम, जड़ाऊ, टेपल, राजस्थानी व दक्षिण भारतीय डिजाइनों की ज्वेलरी ग्राहक पसंद कर रहे हैं।