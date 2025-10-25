विद्यालयों में मेगा पीटीएम और श्रीकृष्ण भोग का आयोजन 31 को

शुक्ला ने कहा कि जन समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी विद्यालयों में श्रीकृष्ण भोग कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। विद्यालयों में विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक और स्थानीय जनप्रतिनिधि एक साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस आयोजन के लिए जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) के माध्यम से लागू कराया जाएगा। शुक्ला ने बताया कि राज्य में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए “प्रखर राजस्थान अभियान 2.0” चलाया जा रहा है। अभियान 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक संचालित किया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों की पढ़ने-लिखने और गणना करने की क्षमता को सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।