बीच सत्र में आदेश: 1 अप्रेल 2026 से नया शिक्षा सत्र शुरू करने से शिक्षकों में उलझन, कोर्स पूरा करने की चुनौती

राजस्थान में नया शिक्षा सत्र अब 1 अप्रेल 2026 से शुरू करने की कवायद शुरू हो गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के शिविरा पंचांग की बैठक में निर्णय किया गया कि आगामी सत्र समय पर प्रारंभ हो सके, इसके लिए इस बार सभी परीक्षाओं का समय पूर्व निर्धारित कर दिया गया है। हालांकि यह निर्णय बीच सत्र में आने से शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को ऊहापोह में डाल गया है। दीपावली अवकाश के बाद अब शिक्षक कोर्स पूरा करने और अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं।