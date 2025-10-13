स्कूलों में मध्यावधि अवकाश, अब 25 को खुलेंगे

प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में सोमवार से मध्यावधि (मिड-टर्म) अवकाश शुरू हो गए हैं। शिविरा पंचांग के अनुसार, यह अवकाश 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक निर्धारित हैं, लेकिन 12 अक्टूबर रविवार होने के कारण अधिकांश स्कूलों में छुट्टियां एक दिन पहले ही प्रारंभ हो गईं। मध्यावधि अवकाश के बाद स्कूल 25 अक्टूबर शनिवार को पुन: खुलेंगे। हालांकि अगले दिन रविवार होने के कारण केवल एक दिन ही कार्य दिवस रहेगा। शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का अनुमान है कि इस दिन विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति सीमित रहेगी, क्योंकि कई शिक्षक व विद्यार्थी अपने गांवों से सोमवार को लौटेंगे।