स्कूलों में मध्यावधि अवकाश, अब 25 को खुलेंगे

Mid-term vacation in schools, will now open on 25th
प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में सोमवार से मध्यावधि (मिड-टर्म) अवकाश शुरू हो गए हैं। शिविरा पंचांग के अनुसार, यह अवकाश 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक निर्धारित हैं, लेकिन 12 अक्टूबर रविवार होने के कारण अधिकांश स्कूलों में छुट्टियां एक दिन पहले ही प्रारंभ हो गईं। मध्यावधि अवकाश के बाद स्कूल 25 अक्टूबर शनिवार को पुन: खुलेंगे। हालांकि अगले दिन रविवार होने के कारण केवल एक दिन ही कार्य दिवस रहेगा। शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का अनुमान है कि इस दिन विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति सीमित रहेगी, क्योंकि कई शिक्षक व विद्यार्थी अपने गांवों से सोमवार को लौटेंगे।
कर्मचारियों की दीपावली भी छोटे ब्रेक में सीमित
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए इस बार दीपावली अवकाश 20 अक्टूबर को रहेगा। इसके अगले दिन 21 अक्टूबर को कार्य दिवस रखा गया है, जबकि 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाई दूज का अवकाश रहेगा। बीच में केवल एक दिन कार्यदिवस होने के कारण अधिकांश सरकारी कार्यालयों में भी उपस्थिति बेहद कम रहने की संभावना जताई जा रही है।
