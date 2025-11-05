बाल गोपाल योजना में दूध पाउडर की किल्लत: आवंटन आदेश जारी, सप्लाई अटकी

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में संचालित पन्नाधाय बाल गोपाल योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रदेशभर के स्कूलों में दूध पाउडर की किल्लत से नौनिहालों को दूध नहीं मिल पा रहा है। भीलवाड़ा समेत कई जिलों में मिल्क पाउडर का स्टॉक खत्म हो चुका है। शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयवार आवंटन आदेश जारी किए जाने के बावजूद अब तक राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) की ओर से आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है।