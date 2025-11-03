खान निदेशक के आदेश: 14 तक नहीं हुआ डाटा अपडेट तो रुक जाएंगे रवन्ना

डाटा अपडेट नहीं होने से ऑनलाइन सिस्टम में डेडरेंट की डिमांड और ब्याज की ऑटो गणना में त्रुटियां आ रही हैं। साथ ही खनन पट्टों से संबंधित पैन कार्ड, रॉयल्टी शेड्यूल, माइनिंग प्लान, लीज अवधि, पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) आदि की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई है। इससे विभाग के नए लागू हो रहे मॉड्यूल्स के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें सामने आ रही हैं और सिस्टम का प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है।