Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

खान निदेशक के आदेश: 14 तक नहीं हुआ डाटा अपडेट तो रुक जाएंगे रवन्ना

प्रमुख शासन सचिव के निर्देश पर हो रहा लीज प्रोफाइल और डिमांड रजिस्टर का रिव्यू ऑनलाइन सिस्टम में डाटा अपडेट नहीं होने से प्रभावित हो रहा मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन निर्धारित समय सीमा तक डाटा अपडेट नहीं करने पर कार्रवाई के संकेत

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 03, 2025

Mines Director's order: If data is not updated by 14th, Ravana will be stopped

Mines Director's order: If data is not updated by 14th, Ravana will be stopped

खनन पट्टों की लीज प्रोफाइल और डिमांड रजिस्टर के डाटा अपडेट नहीं होने पर खान एवं भू-विज्ञान विभाग सख्त हो गया है। प्रमुख शासन सचिव सचिव के निर्देश पर विभागीय स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन अब तक कई जिलों में खनिज विभाग की ओर से लीज प्रोफाइल (एलआईएस) और डिमांड रजिस्टर का डेटा अपडेट नहीं किया गया है।

डाटा अपडेट नहीं होने से ऑनलाइन सिस्टम में डेडरेंट की डिमांड और ब्याज की ऑटो गणना में त्रुटियां आ रही हैं। साथ ही खनन पट्टों से संबंधित पैन कार्ड, रॉयल्टी शेड्यूल, माइनिंग प्लान, लीज अवधि, पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) आदि की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई है। इससे विभाग के नए लागू हो रहे मॉड्यूल्स के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें सामने आ रही हैं और सिस्टम का प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है।

14 तक अपडेट नहीं तो रुकेगा रवन्ना

खनिज निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि 14 नवंबर तक सभी खनन पट्टों की लीज प्रोफाइल में आवश्यक डेटा जैसे ईसी, माइनिंग प्लान, सीटीओ, ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया तो खनन पट्टों के रवन्ने जारी नहीं किए जाएंगे।

कार्यालयवार प्रगति की समीक्षा होगी

निदेशक ने प्रदेश के सभी खनिज अभियंता एवं सहायक खनिज अभियंता को निर्देश दिए हैं कि आगामी बैठकों में कार्यालयवार प्रगति की समीक्षा की जाएगी। विभाग स्तर पर प्रमुख शासन सचिव की ओर से लीज प्रोफाइल और डिमांड रजिस्टर अपडेट की विशेष समीक्षा की जा रही है।

डाटा अनिवार्य रूप से करें अपडेट

निदेशक ने कहा है कि जिन खनन पट्टों का ईसी, माइनिंग प्लान और सीटीओ संबंधी डेटा लंबित है, उन पट्टों की सूची रिपोर्ट के रूप में संलग्न की गई है। संबंधित खनन पट्टा धारकों को 14 नवंबर तक यह जानकारी ऑनलाइन अपडेट करवाना अनिवार्य होगा।

खनन व्यवस्था को डिजिटल की ओर कदम

राज्य में खनन व्यवस्था को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। विभागीय सख्ती के बाद उम्मीद की जा रही है कि तय समयसीमा में सभी जिलों से डेटा अपडेट पूरा कर लिया जाएगा, जिससे ऑनलाइन सिस्टम की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ेगी। भीलवाड़ा, बिजौलिया, चितौतड़गढ़ तथा निम्बाहेड़ा के खनिज अभियंताओं को डाटा अपडेट करने को कहा है।

ओपी काबरा, अधीक्षण अभियंता, खनिज विभाग भीलवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 09:04 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / खान निदेशक के आदेश: 14 तक नहीं हुआ डाटा अपडेट तो रुक जाएंगे रवन्ना

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीया के नए आदेश से ठप हो सकता है खनन कार्य, हजारों लोगों की रोजी पर संकट

The new SIA order could halt mining operations, threatening the livelihoods of thousands.
भीलवाड़ा

प्रदेश में 62.21 प्रतिशत अभिभावक जुड़े मेगा पीटीएम से, भीलवाड़ा 13वें स्थान पर

62.21 percent parents in the state joined the Mega PTM, Bhilwara ranked 13th
भीलवाड़ा

वीडीओ भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 87.50 फीसदी परीक्षार्थियों ने लिया भाग

VDO recruitment exam, 87.50 percent candidates participated
भीलवाड़ा

कांटों में बिलखता मिला था नवजात: दर्दनाक हाल में भी धड़क रही थी सांसें, अब हालत बेहद नाजुक, नाम मिला वल्लभ

Bhilwara
भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में डेढ़ सौ महिलाओं के फोन हैक, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा शादी का कार्ड, फोन-पे पिन तक बदला

Bhilwara
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.