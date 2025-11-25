खनन क्षेत्रों को बनाया जाएगा ‘ग्रीन जोन’: बंद खदानों में होगा पौधरोपण, वेस्ट के पहाड़ों पर बीजारोपण

बैठक में समिति सचिव व खनिज अभियंता महेश शर्मा ने अवैध खनन, निर्गमन और भंडारण की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई का ब्योरा प्रस्तुत किया। चालू वित्त वर्ष 31 अक्टूबर तक 654 केस दर्ज कर 9 करोड़ 38 लाख 80 हजार का जुर्माना वसूला गया। 448 व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न थानों में मामले दर्ज कराए गए। बजरी पर विशेष अभियान में इस वित्त वर्ष में अब तक बजरी के 538 मामले बनाकर 8 करोड़ 15 लाख 72 हजार वसूले गए और 403 जनों पर एफआईआर दर्ज हुई। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में एफआईआर की संख्या में वृद्धि हुई है, जो प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है।