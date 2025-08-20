19 दिन बाद खनन व्यवसायियों की हड़ताल खत्म , आज से फिर घूमेंगे चक्के

राजस्थान स्टोन क्रशर एसोसिएशन एवं चुनाई पत्थर एसोसिएशन की 19 दिनों से चल रही राज्यव्यापी हड़ताल दो दिन चली वार्ता के बाद मंगलवार को खत्म कर दी गई। इसमें खान विभाग की तकनीकी समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर की अहम भूमिका रही। खनन व्यवसायियों का प्रतिनिधिमंडल लगातार मंत्री जोगाराम पटेल के संपर्क में रहा। वार्ता के बाद ड्रोन सर्वे सहित प्रमुख मांगों में शिथिलता प्रदान करने का भरोसा दिलाया गया। इसके बाद संगठनों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया।