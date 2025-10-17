एमआईएस 2.0 बना उद्यमियों की परेशानी का कारण, 50 करोड़ के चालान अटके

बड़ी कंपनियों और सरकारी संस्थानों में यूपीआई से भुगतान संभव नहीं है, क्योंकि वहां भुगतान की जिम्मेदारी अधिकृत अधिकारियों की होती है, जिनके पास बैंक आईडी और पासवर्ड होते हैं। ऐसे में चालान आधारित भुगतान प्रणाली ही सुरक्षित और व्यावहारिक मानी जाती है। उद्यमियों का कहना है कि चालान पर यूनिट का नाम, पता और आईडी अंकित होने से पारदर्शिता और ट्रैकिंग दोनों बनी रहती है, ठीक वैसे ही जैसे बिजली या पानी के बिल पर पूरा विवरण होता है।