मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मिश्रा अध्यक्ष जैन महासचिव निर्वाचित

महासचिव आर के जैन ने गत वर्ष की गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि हमीरगढ़ रोड पर कानून व्यवस्था की समस्या को जिला प्रशासन एवं विशेष रुप से एस पी साहब के सहयोग से काफी हद तक निवारण किया गया। चैम्बर माननीय सांसद एवं विधायक महोदय के मार्फत भीलवाडा में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए सतत प्रयासरत है। आरआईपीएस 2024 में चैम्बर के प्रयासों से काफी संशोधन किये गये। इस वर्ष फिक्की, सीआईआई, सीआईटीआई एवं राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन जैसे राष्ट्र स्तरीय संगठनों के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। निवर्तमान अध्यक्ष डी पी मंगल ने अपने कार्यकाल के दौरान चैंबर के पूर्वाध्यक्षों एवं सभी सदस्यों के सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया।