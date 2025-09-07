विधायक–महापौर आमने–सामने, कलक्टर ने किया बीच-बचाव

कोठारी ने विजय सिंह पथिक नगर के अलावा नारायणी माता सर्किल से मोती बावजी, राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर स्थित रामपाल उपाध्याय खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। आजाद नगर, पन्नाधाय सर्किल, महाप्रज्ञ सर्किल, कुम्भा सर्किल तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और नवीन सड़क निर्माण के निर्देश दिए। वही कुवाड़ा रोड उप पंजीयन कार्यालय से सांगानेर जाने वाली सड़क को चौड़ा करने और पुलिया निर्माण के लिए डीएमएफटी फंड से 4 करोड़ की अनुशंसा की गई है। रीको स्थित औद्योगिक इकाइयों में जल भराव की समस्या से निजात के लिए सड़क निर्माण,परिवहन विभाग के ड्राइविंग ट्रैक को दुरुस्त करने और चित्रगुप्त सर्किल से मानसरोवर झील वाली सड़क के निर्माण के निर्देश दिए।