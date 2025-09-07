Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

विधायक–महापौर आमने–सामने, कलक्टर ने किया बीच-बचाव

विजयसिंह पथिक नगर में बारिश से जलभराव, तेज बारिश ने खोली शहर की नालों की पोल

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Sep 07, 2025

MLA and Mayor face to face, Collector intervened
MLA and Mayor face to face, Collector intervened

भीलवाड़ा शहर में शनिवार को हुई तेज बारिश ने भीलवाड़ा शहर की व्यवस्थाओं की हकीकत उजागर कर दी। विजयसिंह पथिक नगर में जलभराव की स्थिति बन गई। इस मौके पर पहुंचे विधायक अशोक कोठारी और महापौर राकेश पाठक के बीच जमकर तकरार हुई। मामला बढ़ता देख जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू को हस्तक्षेप करना पड़ा। पाठक ने आवेश में कहा, मैं अगर एक भी बात गलत बोलूं तो मेरा सिर आपका जूता।यह बात पाठक ने तीन बार दोहराई।

नालों की बदहाली बनी परेशानी की जड़

नगर निगम के महापौर पाठक ने कहा कि 60 फीट चौड़ा नाला मोती बावजी के सामने मात्र 15 फीट रह गया है। राजीव गांधी ओडिटोरियम बनने के समय सामने के नाले को बंद कर उसकी दिशा मोड़ दी गई। जगह-जगह गुमाव देने से पानी कॉलोनी में रुकने लगा। भारद्वाज हॉस्पिटल के पास का नाला और सांगानेर का नाला आपस में टकराने से जलभराव और बढ़ जाता है।

विधायक ने उठाए सफाई और अतिक्रमण के सवाल

विधायक कोठारी ने कहा कि स्थाई समाधान की बात बार-बार कही जाती है लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती। उन्होंने सवाल उठाया कि भारद्वाज हॉस्पिटल के पास नाला चौक है तो उसकी सफाई क्यों नहीं की गई। नालों पर हो रहे अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए गए।

कलक्टर ने दिलाया भरोसा

तकरार को बढ़ता देख जिला कलक्टर संधू ने बीच बचाव किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालों की सफाई तत्काल की जाए। अतिक्रमण हटाकर स्थाई समाधान निकाला जाए। कलक्टर ने आमजन से कहा कि उनकी समस्या का समाधान जल्द होगा।

कोठारी ने अन्य क्षेत्र का किया दौरा

कोठारी ने विजय सिंह पथिक नगर के अलावा नारायणी माता सर्किल से मोती बावजी, राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज परिसर स्थित रामपाल उपाध्याय खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। आजाद नगर, पन्नाधाय सर्किल, महाप्रज्ञ सर्किल, कुम्भा सर्किल तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और नवीन सड़क निर्माण के निर्देश दिए। वही कुवाड़ा रोड उप पंजीयन कार्यालय से सांगानेर जाने वाली सड़क को चौड़ा करने और पुलिया निर्माण के लिए डीएमएफटी फंड से 4 करोड़ की अनुशंसा की गई है। रीको स्थित औद्योगिक इकाइयों में जल भराव की समस्या से निजात के लिए सड़क निर्माण,परिवहन विभाग के ड्राइविंग ट्रैक को दुरुस्त करने और चित्रगुप्त सर्किल से मानसरोवर झील वाली सड़क के निर्माण के निर्देश दिए।

Published on:

07 Sept 2025 11:31 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / विधायक–महापौर आमने–सामने, कलक्टर ने किया बीच-बचाव

