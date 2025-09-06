विधायक कोठारी ने की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग

कोठारी ने कहा कि वैश्विक मंदी और टैरिफ युद्ध के कारण यह उद्योग संकट में है। उन्होंने सरकार से राजस्थान इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम 2024 में सुधार करने की अपील की। उन्होंने सुझाव दिया कि राजस्थान इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम सब्सिडी का भुगतान वार्षिक की बजाए त्रैमासिक किया जाए और टेक्सटाइल उद्योगों को बिजली की दरों में 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जाए। विधायक ने भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग को विशेष राहत पैकेज देने का आग्रह किया ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें और प्रदेश की उन्नति हो।