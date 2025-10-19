Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा

तेरस पर बरसा धन, ज्वेलरी, बर्तन, वाहन व इलेट्रॉनिक्स उत्पाद खूब बिके

दीपोत्सव के महापर्व की शुरुआत: इस साल अधिक कारोबार हुआ, महिलाओं ने पीली मिट्टी लाकर की पूजा अर्चना

2 min read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 19, 2025

Money rained on Teras, jewellery, utensils, vehicles and electronics products sold well.

Money rained on Teras, jewellery, utensils, vehicles and electronics products sold well.

दीपोत्सव महापर्व की शनिवार को धनतेरस से शुरुआत हो गई। धनतेरस पर बाजार में खूब धन बरसा। शहर समेत जिलेभर में करोड़ों का कारोबार हुआ। सर्राफा, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार जमकर चमका। पिछले साल के मुकाबले इस बार व्यापार बूम पर रहा। व्यापारियों के मुताबिक सोना-चांदी व प्रॉपर्टी के अलावा मिठाई, बर्तन, रेडिमेड गारमेंट्स, किराणा व फर्नीचर बाजार में भी ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। आजाद चौक, सर्राफा बाजार, महाराणा मार्केट, सुभाष मार्केट, गोल प्याऊ चौराहा, सूचना केंद्र व सदर बाजार में दिनभर खरीदारों की भीड़ रही। शहर के विभिन्न मॉल में भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार में धनतेरस के मुहूर्त से खरीदारी प्रारंभ हो गई, जो दीपावली तक परवान पर रहेगी। शाम को घर आंगन दीपों से जगमगा उठे। रविवार को भी धनतेरस की खरीदारी होगी। हालांकि शाम को चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ हो जाएगी। शहर भाई दूज तक जगमग करेगा। महिलाएं शनिवार अलसुबह पीली मिट्टी के रूप में ‘सोना’ घर लाईं। खरीदारी देर रात तक चली। लोग पहले से बुक वाहन घर ले गए। रविवार दोपहर तक भी धनतेरस की खरीदारी कर सकेंगे।

वाहन शो रूम पर भीड़

लोग एडवांस बुक किए वाहन धनतेरस पर घर ले गए। वाहन शोरूम में चहल-पहल रही। जिले में 400 दुपहिया वाहन बिकने का अनुमान है। सैकड़ों चौपहिया वाहन भी बिके। धनतेरस पर ट्रैक्टर भी खूब बिके। कृष्णा राठी ने बताया कि जीएसटी में दी गई राहत के बाद लोगों ने धनतेरस पर करीब 112 चौपहिया वाहन खरीदे हैं। इन वाहनों पर 50 हजार से एक लाख तक का फायदा ग्राहकों को मिला है। दो दिन में ऑनलाइन खरीदारी भी जमकर हुई। रविवार को रूपचतुर्दशी एवं सोमवार को दीपावली मनाई जाएगी। धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। सुबह से शाम तक बर्तन की दुकानों पर भीड़ रही। जिलेभर में तीन करोड़ रुपए के बर्तन बिके।

भावों में तेजी, फिर भी सोना-चांदी की जमकर खरीदारी

सोने व चांदी के भावों में तेजी के बावजूद भी लोगों ने सोने-चांदी के आभूषण खरीदे। विशेष तौर पर चांदी के पुराने सिक्के के साथ चौरसा भी खरीदे। देर रात तक हुई खरीदारी से करीब 50 करोड़ का कारोबार हुआ है। दीपावली व शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए लोगों ने सोने-चांदी के आभूषण खरीदे। कई ज्वेलर्स के शोरूम पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी रहीं। महिलाएं किराणे की दुकानों पर नमक, साबुत धनिया तथा झाड़ू खरीदने में व्यस्त रहीं।

सोने में 50 हजार व चांदी में 67 हजार का रिटर्न

पिछले एक साल में सोने व चांदी में काफी तेजी आई है। सोने ने करीब 49 हजार 500 रुपए प्रति दस ग्राम तथा चांदी में 67 हजार का रिटर्न दिया है। पिछली धनतेरस को चांदी 1 लाख 1 हजार रुपए प्रति किलोग्राम तथा सोना 81 हजार 251 रुपए थे। जबकि 18 अक्टूबर 2025 को चांदी 1 लाख 68 हजार 300 रुपए किलोग्राम तथा सोना 1 लाख 30 हजार 700 रुपए प्रति दस ग्राम के भाव बोले गए हैं।

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

मुखरित हुई आवाज: लॉटरी में गड़बड़ी को लेकर कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन, आवंटन की निष्पक्ष जांच को लेकर पीएम और सीएम को पत्र

Voices raised: Demonstration at the Collectorate over lottery irregularities, letter to PM and CM for impartial investigation of allotment
भीलवाड़ा

सरकारी कैलेंडर 2026 जारी, 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां घोषित

Government Calendar 2026 released, 31 public and 19 optional holidays announced
भीलवाड़ा

धनतेरस आज: बाजारों में बरसेगा धन

Dhanteras today: Money will rain in the markets
भीलवाड़ा

पहले बजट नहीं था अब पेंटर नहीं मिल रहे, कैसे निखरेंगे विद्यालय

Earlier there was no budget, now painters are not available, how will the schools improve?
भीलवाड़ा

शिक्षा विभाग का नवाचार: नई पहल: विद्यार्थियों की प्रतिभा नखारेगा बोर्ड

Education Department's innovation: New initiative: Board will nurture students' talent
भीलवाड़ा
