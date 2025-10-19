तेरस पर बरसा धन, ज्वेलरी, बर्तन, वाहन व इलेट्रॉनिक्स उत्पाद खूब बिके

दीपोत्सव महापर्व की शनिवार को धनतेरस से शुरुआत हो गई। धनतेरस पर बाजार में खूब धन बरसा। शहर समेत जिलेभर में करोड़ों का कारोबार हुआ। सर्राफा, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार जमकर चमका। पिछले साल के मुकाबले इस बार व्यापार बूम पर रहा। व्यापारियों के मुताबिक सोना-चांदी व प्रॉपर्टी के अलावा मिठाई, बर्तन, रेडिमेड गारमेंट्स, किराणा व फर्नीचर बाजार में भी ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। आजाद चौक, सर्राफा बाजार, महाराणा मार्केट, सुभाष मार्केट, गोल प्याऊ चौराहा, सूचना केंद्र व सदर बाजार में दिनभर खरीदारों की भीड़ रही। शहर के विभिन्न मॉल में भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार में धनतेरस के मुहूर्त से खरीदारी प्रारंभ हो गई, जो दीपावली तक परवान पर रहेगी। शाम को घर आंगन दीपों से जगमगा उठे। रविवार को भी धनतेरस की खरीदारी होगी। हालांकि शाम को चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ हो जाएगी। शहर भाई दूज तक जगमग करेगा। महिलाएं शनिवार अलसुबह पीली मिट्टी के रूप में ‘सोना’ घर लाईं। खरीदारी देर रात तक चली। लोग पहले से बुक वाहन घर ले गए। रविवार दोपहर तक भी धनतेरस की खरीदारी कर सकेंगे।