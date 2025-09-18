भीलवाड़ा जिले में 2000 से अधिक परिवारों को मिलेंगे आंशिक पट्टे

प्रदेश सरकार की ओर से ग्रमीण सेवा शिविर की शुरुआत हो गई है। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत सभी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों के गांवों में जाकर आमजन से सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। अभियान के तहत 16 विभागों की ओर से लोगों को 43 सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वर्तमान में यह सरकार की फ्लैगशिप योजना हो गई है। इसके लिए कलक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, जिला परिषद सीईओ सहित सभी को गाइड लाइन भेजने के साथ ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पहले सप्ताह में यह शिविर 4 दिन चलेगा। इसके बाद हर सप्ताह 2 या 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को लगेगा। सभी शिविर पंचायत मुख्यालय पर संचालित किए जाएंगे। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। इन शिविरों के लिए प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने आदेश जारी किए हैं।