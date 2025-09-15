Bhilwara: जयपुर कार हादसे में 4 लोगों की मृत्यु के बाद फिर टूटा दुखों का पहाड़, बह गए अंतिम संस्कार में आए 7 लोग, 2 की दर्दनाक मौत

Death In Last Rites: भीलवाड़ा जिले के फूलियाकलां गांव में एक के बाद एक दो बड़ी दुखांतिकाओं ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। जयपुर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार जनों की मौत के बाद सोमवार सुबह उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए ग्रामीणों के साथ एक और हादसा हो गया।