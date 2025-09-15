Bhilwara: जयपुर कार हादसे में 4 लोगों की मृत्यु के बाद फिर टूटा दुखों का पहाड़, बह गए अंतिम संस्कार में आए 7 लोग, 2 की दर्दनाक मौत

Death In Last Rites: भीलवाड़ा जिले के फूलियाकलां गांव में एक के बाद एक दो बड़ी दुखांतिकाओं ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है। जयपुर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार जनों की मौत के बाद सोमवार सुबह उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए ग्रामीणों के साथ एक और हादसा हो गया।
सोमवार तड़के फूलियाकलां गांव में अशोक वैष्णव, उनकी पत्नी सीमा, बेटा रोहित और पोते गजराज के शव पहुंचे। सभी की मौत जयपुर के रिंग रोड स्थित अंडरपास में कार डूबने से हुई थी। हरिद्वार से अस्थि विसर्जन कर लौटते समय हुए इस हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया था।
अंतिम संस्कार के बाद ग्रामीण पास ही बह रही खारी नदी में नहाने पहुंचे। इसी दौरान तेज बहाव में गांव के 7 लोग बह गए। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग नदी में कूदे और चार को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
इस हादसे में बर्दी चंद माली और महेंद्र माली की डूबने से मौत हो गई। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं एक युवक अभी लापता है जिसकी तलाश के लिए SDRF टीम को मौके पर बुलाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
इन दो बड़ी घटनाओं से गांव में मातम पसरा हुआ है। सोमवार को गांव के अधिकांश बाजार बंद रहे और लोग गमगीन माहौल में परिजनों को सांत्वना देते नजर आए।