चार मासूम बेटियों के सिर से उठ गया मां-बाप का साया, कांपती आवाज में दादा बोले- बड़ी मन्नतों से हुआ था पोता; अब सब खत्म

जयपुर। जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में रिंग रोड पर हुए भयानक सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मारे गए अशोक वैष्णव उर्फ कालू (55), पत्नी सीमा देवी (48), बेटा रोहित (30) और पोता गजराज (3) भीलवाड़ा फुलियाकलां के रहने वाले थे।
वहीं, रामराज वैष्णव (38), पत्नी मधु देवी (35), 14 महीने का बेटा रूद्र आरके सिटी जैन मंदिर रोड वाटिका सांगानेर के रहने वाले थे। रामराज के चार बेटियां है, जिन्हें अब तक यह नहीं बताया गया कि उनके माता-पिता और भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे।
रामराज के चार बेटियां, 14 वर्षीय मंजू, काजल, दयमंती और सबसे छोटी 8 वर्षीय कनक घर पर थीं। परिवार की खुशियां अचानक टूट गईं। महात्मा गांधी अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर रामराज के पिता पीरूमल फूट-फूटकर रोते रहे।
कांपती आवाज में पीरूमल ने कहा कि चार पोतियों के बाद बड़ी मन्नतों से पोता रुद्र हुआ था। पूरे परिवार की खुशियां लौट आई थीं, लेकिन अब सब खत्म हो गया। पीरूमल ने बताया कि उनके दो बेटे हैं, रामराज और धर्मराज। धर्मराज ऑटो चलाते हैं, जबकि रामराज टैक्सी चलाते थे।
वाटिका में रहने वाले रामराज के परिवार और रिश्तेदारों को हादसे की खबर मिलते ही सभी हैरान रह गए। हर कोई यही पूछता नजर आया कि क्या सच में रामराज और उनका परिवार नहीं रहा। मौत की खबर के बाद रिश्तेदार और गांव के लोग परिवार को ढांढस बंधा रहे थे।