चार मासूम बेटियों के सिर से उठ गया मां-बाप का साया, कांपती आवाज में दादा बोले- बड़ी मन्नतों से हुआ था पोता; अब सब खत्म

कांपती आवाज में पीरूमल ने कहा कि चार पोतियों के बाद बड़ी मन्नतों से पोता रुद्र हुआ था। पूरे परिवार की खुशियां लौट आई थीं, लेकिन अब सब खत्म हो गया। पीरूमल ने बताया कि उनके दो बेटे हैं, रामराज और धर्मराज। धर्मराज ऑटो चलाते हैं, जबकि रामराज टैक्सी चलाते थे।