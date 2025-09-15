Jaipur Accident: लाडलों को बचाने के लिए किए लाख जतन, मां-बेटी की बाहों में जकड़े मिले बच्चों के शव; देखते ही भर आई आंखें

भीलवाड़ा के फूलियाकलां निवासी अशोक वैष्णव, उनकी पत्नी सीमा, बेटा रोहित और पोता गजराज की मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया। सन्नाटा पसरा और ग्रामीण शोक संतृप्त थे। रोहित की पत्नी और दूसरे बेटे को हादसे की जानकारी देर रात तक नहीं दी गई थी। खबर लिखे जाने तक ग्रामीण अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे हुए थे। सातों मृतकों का सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। अशोक मंदिर में पूजा और खेती करके जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब उनका पूरा परिवार इस दर्दनाक हादसे में छिन गया।