Jaipur Accident: लाडलों को बचाने के लिए किए लाख जतन, मां-बेटी की बाहों में जकड़े मिले बच्चों के शव; देखते ही भर आई आंखें

Shivdaspura Road Accident: जयपुर। शिवदासपुरा के प्रहलादपुरा इंडस्ट्रीयल एरिया के पास रिंग रोड के नीचे अंडरपास में गिरी कार ने एक ही परिवार की खुशियों को पलभर में छीन लिया। गाड़ी को पानी से बाहर निकालने पर पीछे का दरवाजा खोला गया, तो मधु और उनकी मां अपने बच्चों को कसकर बाहों में दबाए मिलीं। दोनों बच्चे महिलाओं के पास थे और उनके शव आपस में उलझे हुए थे, यह देखकर पुलिसकर्मी और प्रत्यक्षदर्शी सन्न रह गए। यह देखकर हर किसी की आंखें भर आई।
प्रारंभिक आशंका है कि कार लगभग 20 फीट नीचे गिरी और अंडरपास में भरे पानी में डूबने से यह परिवार मौत के गर्त में चला गया। शायद कोई भी उस पानी से बाहर निकलने का मौका नहीं पा सका। इस हादसे ने भीलवाड़ा और वाटिका में परिवार और रिश्तेदारों के दिलों में जीवनभर के दुख के सागर में डुबो दिया।
भीलवाड़ा निवासी अशोक वैष्णव उर्फ कालूराम, उनकी पत्नी सीमा, बेटे रोहित और पोते गजराज हरिद्वार से लौट रहे थे। इसी कार में अशोक का दामाद वाटिका निवासी रामराज, बेटी मधु और 14 महीने का नाती रुद्र भी थे। सीसीटीवी फुटेज में कार रिंग रोड पर रविवार सुबह 5.30 बजे टोल गेट पार करते नजर आई, इसके कुछ ही पल बाद यह दर्दनाक हादसा हुआ। प्रारंभिक अनुमान है कि कार चला रहे रामराज को नींद की झपकी आ गई और वाहन अंडरपास में गिर गया। दोनों महिलाएं बच्चों को अपनी गोदी में बैठाए हुई थीं।
रामराज के चार बेटियां, 14 वर्षीय मंजू, काजल, दयमंती और सबसे छोटी 8 वर्षीय कनक घर पर थीं। परिवार की खुशियां अचानक टूट गईं। महात्मा गांधी अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर रामराज के पिता पीरूमल फूट-फूटकर रोते रहे। कांपती आवाज में उन्होंने कहा कि चार पोतियों के बाद बड़ी मन्नतों से पोता रुद्र हुआ था। पूरे परिवार की खुशियां लौट आई थीं, लेकिन अब सब खत्म हो गया। पीरूमल ने बताया कि उनके दो बेटे हैं, रामराज और धर्मराज। धर्मराज ऑटो चलाते हैं, जबकि रामराज टैक्सी चलाते थे।
वाटिका में रहने वाले रामराज के परिवार और रिश्तेदारों को हादसे की खबर मिलते ही सभी हैरान रह गए। हर कोई यही पूछता नजर आया कि क्या सच में रामराज और उनका परिवार नहीं रहा। मौत की खबर के बाद रिश्तेदार और गांव के लोग परिवार को ढांढस बंधा रहे थे।
भीलवाड़ा के फूलियाकलां निवासी अशोक वैष्णव, उनकी पत्नी सीमा, बेटा रोहित और पोता गजराज की मौत की सूचना मिलते ही गांव में मातम छा गया। सन्नाटा पसरा और ग्रामीण शोक संतृप्त थे। रोहित की पत्नी और दूसरे बेटे को हादसे की जानकारी देर रात तक नहीं दी गई थी। खबर लिखे जाने तक ग्रामीण अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे हुए थे। सातों मृतकों का सोमवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। अशोक मंदिर में पूजा और खेती करके जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब उनका पूरा परिवार इस दर्दनाक हादसे में छिन गया।