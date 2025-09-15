मुस्लिम युवाओं ने हिंदू महिला का कराया अंतिम संस्कार

भीलवाड़ा शहर के गांधी नगर क्षेत्र में रविवार को दिखी इंसानियत और भाईचारे की मिसाल ने फिर एक बार गंगा जमुनी तहजीब को साकार कर दिया। यहां मुस्लिम युवाओं ने एक हिंदू महिला का न केवल अंतिम संस्कार कराया, बल्कि उसे कंधा देकर श्मशान तक भी पहुंचाया। 67 वर्षीय शांतिदेवी के परिवार में अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में मोहल्ले के मुस्लिम युवाओं ने आगे बढ़कर हिंदू रीति-रिवाज से उनका अंतिम संस्कार भी किया।