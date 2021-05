नकाते का कोरोना पर चार टारगेट से निशाना

Nakate's target with four targets on Corona भीलवाड़ा जिले में कोरोना की दूसरी लहर का सर्वाधिक असर अप्रेल के अंतिम व मई के प्रथम पखवाड़े में दिखा। जिला प्रशासन को कोरोना संक्रमण से निपटने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इस बारे में जिला कलक्टर शिवप्रसाद नकाते से पत्रिका संवाददाता नरेन्द्र वर्मा की विशेष बातचीत।