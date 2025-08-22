कई बड़े कारोबारियों के नाम आ सकते हैं सामने, शहर में हलचल

दिल्ली स्थित इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशन्स लिमिटेड में मॉरीशस के प्राइवेट इक्विटी फंड के निवेश से जुड़े मामलों की जांच की गई। दिल्ली आयकर विभाग की टीम ने देशभर में इंटरआर्च से जुड़े 25 से अधिक ठिकानों पर छापामारी की थी। जांच में खुलासा हुआ कि अंकुर जैन न केवल इस इक्विटी फंड के निवेश को देखता था, बल्कि इसका रिटर्न भी फाइल करता था।