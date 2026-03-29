स्वच्छ और हरित रेटिंग के लिए प्रदेश के स्कूलों का होगा नेशनल क्रॉस वेरिफिकेशन

शिक्षा विभाग के शासन उप सचिव की से जारी एक अन्य सूची में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई बड़ी शिकायतों और प्रस्तावों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अलवर के टिकरी और दरोड़ा सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ओर से छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, कुप्रबंधन और फर्जी रिपोर्ट जमा करने की शिकायत पर विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 5वीं नेशनल विश्वरूप क्विज विषय: भारत का संविधान और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार खाते में बिना उपयोग की गई 23.66 लाख रुपए की राशि ब्याज सहित जल्द जमा कराने को कहा है ताकि कैग ऑडिट पैरा का जवाब दिया जा सके। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान को स्कूली बच्चों के लिए खोलने के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं।