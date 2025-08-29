Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भीलवाड़ा

आज से 31 तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस

राज्य परियोजना निदेशक ने दिए निर्देश, स्कूलों में होंगी खेलकूद व फिटनेस गतिविधियाँ

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 29, 2025

National Sports Day will be celebrated from today till 31st
National Sports Day will be celebrated from today till 31st

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने आदेश जारी कर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 29 से 31 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी खेलकूद एवं फिटनेस गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि 31 अगस्त को विशेष “राइड ऑन साइकिल” कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का समापन किया जाएगा। जाट ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम की संक्षिप्त रिपोर्ट, फोटोग्राफ और वीडियो सहित विवरण फिट इंडिया पोर्टल पर अपलोड करें। यह गतिविधियाँ सभी राजकीय व निजी विद्यालयों में आयोजित की जाएंगी।

यह होगा कार्यक्रम

  • 29 अगस्त : राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह
  • 29 से 31 अगस्त : खेलकूद व फिटनेस गतिविधियाँ
  • पूर्व चैंपियन एथलीटों को बुलाया जाएगा
  • 31 अगस्त : “राइड ऑन साइकिल” से समापन

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 09:27 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / आज से 31 तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.