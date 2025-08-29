आज से 31 तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने आदेश जारी कर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 29 से 31 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी खेलकूद एवं फिटनेस गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि 31 अगस्त को विशेष “राइड ऑन साइकिल” कार्यक्रम का आयोजन कर राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का समापन किया जाएगा। जाट ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम की संक्षिप्त रिपोर्ट, फोटोग्राफ और वीडियो सहित विवरण फिट इंडिया पोर्टल पर अपलोड करें। यह गतिविधियाँ सभी राजकीय व निजी विद्यालयों में आयोजित की जाएंगी।