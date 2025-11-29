एमएलवी कॉलेज में ‘नई किरण’ नशा मुक्ति पर व्याख्यानमाला

Nayi Kiran' lecture series on drug de-addiction at MLV College
भीलवाड़ा एमएलवी कॉलेज में शनिवार को 'नई किरण नशा मुक्ति कार्यक्रम' के तहत एक विशेष व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंजू पोखरना ने शिरकत की, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संतोष आनंद ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
इस दौरान पोखरना ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा नाश का द्वार है और हमें हर प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। युवाओं को नशे से बचने और एक सकारात्मक जीवन जीने के लिएखेलकूद एवं सेवा भाव को अपने जीवन में अपनाने पर विशेष बल दिया।
जन-जागरुकता अभियान में भागीदारी की अपील
प्राचार्य डॉ. संतोष आनंद ने विद्यार्थियों से नशा मुक्ति के प्रति समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों को नशा मुक्ति केंद्र का भ्रमण करने और जन-जागरूकता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। संचालन नेहा आंचलिया ने किया। इस अवसर पर डॉ. संजय गोदारा, प्रवीण टांक, हरि लाल बलाई, सुनील शर्मा सहित कई संकाय सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे। अंत में बीएल. आर्य ने सभी का आभार जताया।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग