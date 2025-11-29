एमएलवी कॉलेज में ‘नई किरण’ नशा मुक्ति पर व्याख्यानमाला

प्राचार्य डॉ. संतोष आनंद ने विद्यार्थियों से नशा मुक्ति के प्रति समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों को नशा मुक्ति केंद्र का भ्रमण करने और जन-जागरूकता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। संचालन नेहा आंचलिया ने किया। इस अवसर पर डॉ. संजय गोदारा, प्रवीण टांक, हरि लाल बलाई, सुनील शर्मा सहित कई संकाय सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे। अंत में बीएल. आर्य ने सभी का आभार जताया।