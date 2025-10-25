लापरवाही: गेहूं की बुआई का समय आया, अनुदानित बीज के अभाव में धरती पुत्र परेशान

कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार दीपावली के दौरान लगातार अवकाश रहने से राज्य सरकार से विभाग को बीज की आपूर्ति नहीं हो पाई है। इसका असर जिले के बीज वितरण केंद्रों पर साफ नजर आ रहा है, जहां किसान सुबह से बीज की उम्मीद में पहुंचते हैं लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। किसान बालूलाल गुर्जर का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी बीज वितरण में देरी से उनकी बुआई प्रभावित हो रही है। जिन किसानों के पास आर्थिक संसाधन हैं, वे बाजार से बीज खरीद रहे हैं जबकि छोटे किसान सरकारी आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं।