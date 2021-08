भतीजे ने चाचा-चाची की हत्या कर थाने में किया आत्मसमर्पण

nephew killed uncle and aunt and surrendered in police station at bhilwara चाचा-चाची की शुक्रवार तड़के नोहरे में फरसे से हत्या के बाद कातिल भतीजे ने हमीरगढ़ पुलिस थाने में आत्म समर्पण कर दिया। खून से लथपथ कातिल को देख कर यहां मौजूद पुलिस थाने का जाप्ता सन्न रह गया। पुलिस ने आरोपित को बाद में हिरासत में ले लिया।