भीलवाड़ा

मॉडल स्कूल सुवाणा में नवाचार की नई बयार, कलक्टर ने किया निरीक्षण

माइंड स्पार्क कक्षाओं और आईसीटी लैब की सराहना परीक्षा परिणाम, नवाचार और राज्य स्तर पर प्रदर्शन ने दिलाई पहचान

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Aug 07, 2025

New wave of innovation in Model School Suwana, Collector inspected
New wave of innovation in Model School Suwana, Collector inspected

सुवाणा ब्लॉक स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, सुवाणा में बुधवार को जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने निरीक्षण कर नवाचारों और विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का जायजा लिया। इस अवसर पर एडीपीसी समग्र शिक्षा डॉ. कल्पना शर्मा और सीबीईओ डॉ. रामेश्वर प्रसाद जीनगर भी उपस्थित रहे। कलक्टर संधू ने स्कूल की आईसीटी लैब, माइंड स्पार्क कक्षाओं और विद्यार्थी गतिविधियों का अवलोकन किया और उन्हें विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

शिक्षा की दिशा में सार्थक पहल

जिला कलक्टर ने कहा कि “मॉडल स्कूलों में नवाचार और तकनीक के समावेश से सरकारी विद्यालयों की छवि बदली है। माइंड स्पार्क जैसे प्रयोग विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को और अधिक प्रभावी बनाते हैं।

माइंड स्पार्क से सीखते विद्यार्थी

डॉ. कल्पना शर्मा ने बताया कि जिले की 11 मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए माइंड स्पार्क कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी व गणित की अधिगम दक्षता को नवाचार से जोड़ा गया है। कलक्टर ने इन कक्षाओं में विद्यार्थियों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया।

विद्यार्थियों ने दी विद्यालय की जानकारी

विद्यालय की हैड गर्ल भूमिका यादव और हैड बॉय आर्यन सोनी ने स्कूल की उपलब्धियों, परीक्षा परिणामों और गतिविधियों की जानकारी दी। संस्था प्रधान असलम मोहम्मद डायर ने विद्यालय की शैक्षणिक और सहशैक्षणिक गतिविधियों, प्रतियोगिताओं में भागीदारी और नवाचारों की जानकारी दी।

विद्यालय की प्रमुख उपलब्धियां

- राज्य स्तर पर उपलब्धि- कक्षा 12 की छात्रा भूमिका यादव ने साइंस मॉडल प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

- परीक्षा परिणाम- विद्यालय का परीक्षा परिणाम जिले में श्रेष्ठ रहा।

- विद्यार्थियों का चयन- गर्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन, इंस्पायर अवॉर्ड, एनएमएमएस परीक्षा में अनेक छात्र-छात्राओं का चयन।

- खेलकूद- कई विद्यार्थियों का राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में चयन।

छात्रों ने किया स्वागत

विद्यालय की प्रथम सहायक आशा जाट के साथ करण जाट, सोमदेव माली, आनंद धोबी, सतीश कुलहरी, महावीर व्यास, मिथिलेश कौशिक, प्रभु लाल मीणा, भगवान सिंह चारण, हरदेश गुप्ता, रतनी प्रजापत, प्रियंका शर्मा आदि ने माइंड स्पार्क प्रतिनिधि गणेश शर्मा व अन्य ने कलक्टर का स्वागत किया। इस दौरान कलक्टर ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण सरंक्षण का संदेश दिया।

Updated on:

07 Aug 2025 08:51 am

Published on:

07 Aug 2025 08:50 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / मॉडल स्कूल सुवाणा में नवाचार की नई बयार, कलक्टर ने किया निरीक्षण

