मॉडल स्कूल सुवाणा में नवाचार की नई बयार, कलक्टर ने किया निरीक्षण

सुवाणा ब्लॉक स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, सुवाणा में बुधवार को जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने निरीक्षण कर नवाचारों और विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का जायजा लिया। इस अवसर पर एडीपीसी समग्र शिक्षा डॉ. कल्पना शर्मा और सीबीईओ डॉ. रामेश्वर प्रसाद जीनगर भी उपस्थित रहे। कलक्टर संधू ने स्कूल की आईसीटी लैब, माइंड स्पार्क कक्षाओं और विद्यार्थी गतिविधियों का अवलोकन किया और उन्हें विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।