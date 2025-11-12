एनएमएमएस परीक्षा 16 को, मोबाइल, इंटरनेट व फोटोस्टेट की दुकानें रहेंगी बंद

राज्य के सभी जिलों में एक साथ आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कक्षा 8 के हजारों विद्यार्थी भाग लेंगे। इस परीक्षा का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। भीलवाड़ा जिले में इसके लिए 17 सेंटर बनाए गए हैं। इन संटरों में जिले भर से 3807 छात्र परीक्षा देंगे। जिले के बिजौलिया, करेड़ा, कोटड़ी, शाहपुरा में 2, रायपुर, जहाजपुर में 3, बनेड़ा, आसीन्द गंगापुर, हुरड़ा, मांडल, मांडलगढ़, भीलवाड़ा शहर की लेबर कॉलोनी स्कूल व प्रतापनगर स्कूल को सेंटर बनाया हैं।