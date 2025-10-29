आटूण नाले में नहीं मिला दूषित पानी, आरपीसीबी की जांच टीम ने किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान टीम ने एक प्रोसेस हाउस “समर्पण” से काला पानी निकलते हुए देखा, लेकिन जांच में पाया कि उसमें कोयले की चूरी मिक्स होने से रंग काला दिखाई दे रहा था, उसमें कोई रासायनिक तत्व नहीं पाए गए। घनेटवाल ने बताया कि एहतियात के तौर पर संबंधित प्रोसेस हाउस संचालक को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि अपने परिसर से बाहर किसी भी प्रकार का पानी न छोड़ा जाए और सुनिश्चित करें कि सभी जलनिकासी आंतरिक ट्रीटमेंट सिस्टम के माध्यम से ही हो। घनेटवाल ने बताया कि समर्पण की रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है।