जैसलमेर हादसे से नहीं लिया सबक, निजी बसें बनी ‘बारूद की ढेरी’, सुरक्षा के मानकों की उड़ रही धज्जियां

परिवहन विभाग की ओर से न तो पर्याप्त निरीक्षण हो रहा है और न ही प्रवर्तन की सख्ती। ऑपरेटर नियमों की अनदेखी करते हुए यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि एक बस में फायर सेफ्टी उपकरण लगा था, लेकिन बस में आग लगने की स्थिति में वह खुल तक नहीं सकता है। इस तरह उसे बांध रखा था। एक बस में तेल के दो टीन रखे गए थे, लेकिन जब चालक से पत्रिका टीम ने फायर सेफ्टी की जानकारी ली तो उसने बस में रखे तेल के टीन वापस नीचे उतारने के लिए कहा। एक निजी बस में तो डीजल से भरी कैन रखी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाना चाहिए। हर बस की फिटनेस जांच अनिवार्य की जाए। फायर सेफ्टी उपकरण और आपातकालीन द्वार की स्थिति की नियमित जांच हो। सड़क पर बिना परमिट या सुरक्षा मानक की बस मिलने पर कड़ी कार्रवाई हो। टैक्स बचाने के लिए आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, नागालैंड, असम परमिट की बसें भीलवाड़ा में दौड़ रही हैं। लेकिन परिवहन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।