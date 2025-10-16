Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

जैसलमेर हादसे से नहीं लिया सबक, निजी बसें बनी ‘बारूद की ढेरी’, सुरक्षा के मानकों की उड़ रही धज्जियां

- भीलवाड़ा सहित प्रदेशभर में बिना सुरक्षा इंतजाम दौड़ रही निजी बसें - न फिटनेस परमिट, न फायर सेफ्टी, न वेंटिलेशन- यात्रियों की जान भगवान भरोसे

2 min read

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Oct 16, 2025

Lessons not learned from the Jaisalmer accident, private buses become 'pile of gunpowder', safety standards flouted

Lessons not learned from the Jaisalmer accident, private buses become 'pile of gunpowder', safety standards flouted

जैसलमेर बस अग्निकांड को 40 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उससे सबक लेने के बजाए निजी ट्रैवल्स ऑपरेटर अब भी यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। भीलवाड़ा से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और जोधपुर जैसे बड़े शहरों के लिए रोजाना दर्जनों बसें जाती हैं। इनमें सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी हो रही है।

सुरक्षा के नाम पर सिर्फ दिखावा

ज्यादातर निजी बसों में आग बुझाने के उपकरण तक नहीं हैं। स्लीपर कोच में गैलेरी (रास्ता) महज पौने दो फीट की है। आग या हादसे की स्थिति में यात्री बाहर निकल ही नहीं सकते। बसों की छत पर कैरियर नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रैवल्स बसें छतों पर कपड़ों की गांठों व अन्य ज्वलनशील सामान से लदी दौड़ रही हैं। कई बार इन गांठों के साथ ऑयल या केमिकल जैसी वस्तुएं भी भेजी जाती हैं।

आपातकालीन द्वार भी नहीं खुलते

निजी ट्रैवल्स बसों में आपातकालीन द्वार या तो होते नहीं हैं या ऐसे बंद कर दिए जाते हैं कि वे समय पर खुलते नहीं। होटल लैंडमार्ग क्षेत्र में खड़ी दो बसों के आपातकाल गेट की जांच करने पर पाया गया कि उन्हें खोलने में काफी समय लगा। आपात स्थिति में यह लापरवाही यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकती है। सबसे बड़ा खतरा एसी कोच बसों में है। कई बसों में बिना मानक के एसी सिस्टम लगाएए हैं। ट्रैवल्स संचालक खर्च बचाने के लिए घटिया वायरिंग का उपयोग करते हैं। इससे आग लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। हाल ही में कई हादसों में खराब वायरिंग ही आग का प्रमुख कारण बनी। निजी ट्रैवल्स की अनेक बसें बिना फिटनेस, परमिट के ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। परिवहन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जांच या रोकथाम की कोई कोशिश नहीं की गई। जैसलमेर हादसे के बाद भी न कोई विशेष जांच अभियान चला और न ही सुरक्षा मानकों की सख्त समीक्षा की गई।

निगरानी में लापरवाही, नियमों का खुला उल्लंघन

परिवहन विभाग की ओर से न तो पर्याप्त निरीक्षण हो रहा है और न ही प्रवर्तन की सख्ती। ऑपरेटर नियमों की अनदेखी करते हुए यात्रियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालांकि एक बस में फायर सेफ्टी उपकरण लगा था, लेकिन बस में आग लगने की स्थिति में वह खुल तक नहीं सकता है। इस तरह उसे बांध रखा था। एक बस में तेल के दो टीन रखे गए थे, लेकिन जब चालक से पत्रिका टीम ने फायर सेफ्टी की जानकारी ली तो उसने बस में रखे तेल के टीन वापस नीचे उतारने के लिए कहा। एक निजी बस में तो डीजल से भरी कैन रखी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलाना चाहिए। हर बस की फिटनेस जांच अनिवार्य की जाए। फायर सेफ्टी उपकरण और आपातकालीन द्वार की स्थिति की नियमित जांच हो। सड़क पर बिना परमिट या सुरक्षा मानक की बस मिलने पर कड़ी कार्रवाई हो। टैक्स बचाने के लिए आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, नागालैंड, असम परमिट की बसें भीलवाड़ा में दौड़ रही हैं। लेकिन परिवहन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

सभी यात्री बसों की होगी जांच

जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिला परिवहन व इंस्पेक्टरों से यात्री बसों, स्लीपर कोच, एसी बस समेत सभी बसों की जांच के आदेश दिए हैं। इसके तहत बुधवार को अभियान की शुरूआत की है।

- आरके चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी भीलवाड़ा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 09:06 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / जैसलमेर हादसे से नहीं लिया सबक, निजी बसें बनी ‘बारूद की ढेरी’, सुरक्षा के मानकों की उड़ रही धज्जियां

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बालाजी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव 22 को

Annakut festival on 22nd at Balaji temple
भीलवाड़ा

दिगंबर जैन समाज 21 को मनाएगा दीपावली

Digambar Jain community will celebrate Diwali on 21st
भीलवाड़ा

पुष्य नक्षत्र के कारण बाजारों में ग्राहकों की रौनक रही

Due to Pushya Nakshatra, the markets were full of customers.
भीलवाड़ा

दीपावली से पहले भीलवाड़ा में फिर गायब हुआ सरस घी

Saras Ghee disappears again in Bhilwara before Diwali
भीलवाड़ा

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हमारे खिलाड़ियों का दिखाया दम

Our players showed their strength in state level competitions
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.