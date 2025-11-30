Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

‘डरने की नहीं, नियमित जांच की जरूरत’; भीलवाड़ा में प्रवासी अधिक होने से एचआईवी अधिक

विश्व एड्स दिवस पूर्व संध्या: रंगोली से दी श्रद्धांजलि, जागरुकता का दिया संदेश

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Nov 30, 2025

HIV is more prevalent in Bhilwara due to the high number of migrants.

HIV is more prevalent in Bhilwara due to the high number of migrants.

विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर जिले में कार्यरत जिला एड्स नियंत्रण इकाई की ओर से सूचना केंद्र चौराहे पर रंगोली के माध्यम से एचआईवी संक्रमण से दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही रंगोली के जरिए आमजन में एचआईवी-एड्स की रोकथाम के प्रति जागरुकता का संदेश प्रसारित किया गया।

जागरुकता से ही फैलाव पर काबू

सीएमएचओ डॉ. रामकेश गुर्जर ने बताया कि जिले में प्रवासी व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण यहां एचआईवी का प्रसार अधिक रहा है। हालांकि, जागरुकता कार्यक्रमों और एचआईवी स्क्रीनिंग जांच की संख्या में वृद्धि के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जांच की तुलना में अब संक्रमितों की संख्या पूर्व से कम आ रही है। गुर्जर ने स्पष्ट किया कि एचआईवी संक्रमित होने पर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि नियमित जांच और दवा के सहारे सामान्य जीवन यापन किया जा सकता है।

संक्रमितों के सामाजिक अधिकारों पर जोर

जिला एचआईवी एड्स नोडल अधिकारी डॉ. प्रदीप कटारिया ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति को जीवन में समय-समय पर जांच व नियमित दवा का सेवन आवश्यक है। जिला कार्यक्रम अधिकारी हरलाल मीणा ने इस वर्ष की थीम महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए व्यवधान पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में काबू पाना पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संक्रमितों को सामाजिक और आर्थिक सभी अधिकारों के व्यवधानों पर काबू पाना होगा, जिसके लिए समुदायों के साथ मजबूत साझेदारी आवश्यक है।

भ्रांतियां दूर करना जरूरी

डॉ. अंजू कोचर ने एड्स से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए बताया कि एचआईवी हाथ मिलाने, साथ खाने, पास बैठने, मच्छर काटने आदि से नहीं फैलता है। एचआईवी एड्स की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए 1097 टोल फ्री नंबर पर भी जानकारी ली जा सकती है। संक्रमित व्यक्ति को नियमित दवा के साथ खान-पान और व्यायाम पर ध्यान देना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस दौरान बीएनपी प्लस अध्यक्ष भंवर जाट, लिंक वर्कर स्कीम प्रहलाद शर्मा, आईपीईएस सुमित और जीयुएमएस मथुरालाल उपस्थित थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 07:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / ‘डरने की नहीं, नियमित जांच की जरूरत’; भीलवाड़ा में प्रवासी अधिक होने से एचआईवी अधिक

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विद्यालयों में रिक्त पदों का संकट गहराया, उपचारात्मक शिक्षण सिर्फ पीएमश्री तक सीमित

The crisis of vacant posts in schools deepens
भीलवाड़ा

Road Accident: भीलवाड़ा में दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटी की मौत, पिता गंभीर घायल

Bike Car Accident in Bhilwara
भीलवाड़ा

करोड़ों की नई सड़क पर कॉलोनी का गंदा पानी: गड्ढों से होकर गुजर रहे राहगीर

Dirty water from the colony on the new road worth crores
भीलवाड़ा

संगीत प्रेमियों ने दी ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र को संगीतमय श्रद्धांजलि

Music lovers pay musical tribute to 'He-Man' Dharmendra
भीलवाड़ा

Winter Vacations: लगातार दूसरे साल शीतकालीन अवकाश की अवधि में बढ़ोतरी, जानें राजस्थान में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल

Winter-Vacations-Date
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.