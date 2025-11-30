‘डरने की नहीं, नियमित जांच की जरूरत’; भीलवाड़ा में प्रवासी अधिक होने से एचआईवी अधिक

सीएमएचओ डॉ. रामकेश गुर्जर ने बताया कि जिले में प्रवासी व्यक्तियों की संख्या अधिक होने के कारण यहां एचआईवी का प्रसार अधिक रहा है। हालांकि, जागरुकता कार्यक्रमों और एचआईवी स्क्रीनिंग जांच की संख्या में वृद्धि के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जांच की तुलना में अब संक्रमितों की संख्या पूर्व से कम आ रही है। गुर्जर ने स्पष्ट किया कि एचआईवी संक्रमित होने पर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि नियमित जांच और दवा के सहारे सामान्य जीवन यापन किया जा सकता है।