नदियों से बजरी निकालने के लिए एक लीज के अब बनाने होंगे 5 ब्लॉक

खनिज विभाग के नीलाम 34 बजरी के ब्लॉक में से 31 को रद्द किया है। इनमें बीजे 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 तथा बीजे 42 नंबर का शामिल है। यह ब्लॉक बनास नदीं में है। कोठारी नदी के तीन ब्लॉक बीजे 43, 44 व 47 जो मांडल क्षेत्र में आते हैं उन पर कोई निर्णय नहीं किया है। इसमें दो ब्लॉक राजनेता के है। बिजौलियां क्षेत्र में बीजे 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 तथा बीजे 19 ब्लॉक शामिल है। इन सभी को रद्द कर दिए गए हैं।