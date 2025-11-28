भीलवाड़ा समेत 6 शहरों में अब दूषित पानी की होगी ‘डिजिटल’ निगरानी

निरीक्षण के दौरान टीम ने क्षेत्रीय कार्यालय भीलवाड़ा की ओर से कपड़ा प्रोसेस हाउस इकाइयों की बेहतर एवं प्रभावी निगरानी के लिए विकसित किए गए विशेष पोर्टल www.rspcbbhilwara.in की भी विस्तृत जानकारी ली। इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं की भी टीम ने जानकारी ने ली है। इसमें शिकायत पंजीयन लिंक जो आमजन के लिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान कर रहा है। साथ ही दर्ज शिकायतों पर की गई कार्रवाई की स्थिति तथा समाचार पत्रों में छपी दूषित पानी से संबंधित ख़बरों पर की गई कार्रवाई की सूचना भी इसमें देखी जा सकती है। साथ ही टीम ने प्रोसेस व डाई हाउस की ओर से संचालित किए जा रहे मल्टी-इफ़ेक्ट इवेपोरेटर (एमइइ) और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) की विस्तृत जानकारी भी ली है।