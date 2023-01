PM MODI VISIT IN BHILWARA: अब मालासेरी में 20-22 सीढि़यां चढ़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री के प्रस्तावित मार्ग में बनी 48 सीढ़ियों में से करीब 20-22 सीढियां रखकर बाकी को हटाकर रैम्प बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए दिल्ली से आए अधिकारियों की टीम व स्थानीय प्रशासन के बीच हुए मंथन के बाद यह काम शुरू किया गया।

Now PM Modi climb 20-22 steps in Malaseri in bhilwara