अब खुले में नहीं बैठेंगे विद्यार्थी, 24 घंटे में करनी होगी वैकल्पिक व्यवस्था

प्रदेश के उन राजकीय विद्यालयों में, जहां भवन असुरक्षित या जर्जर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई खुले में हो रही है, अब उन्हें तत्काल राहत मिलेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि 24 घंटे के भीतर सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, अन्य सरकारी भवन या समीपस्थ विद्यालय में दो पारियों में पढ़ाई कराकर बच्चों को सुरक्षित बैठने की व्यवस्था की जाए।