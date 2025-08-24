अब आधार अपडेट में नहीं लिखना होगा माता-पिता-पति का नाम

यूआईडीएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार का अपडेट कराने से पहले आधार केंद्र में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना अनिवार्य होगा। बिना अपॉइंटमेंट के पहुंचने पर देरी हो सकती है या सेवा नहीं मिलेगी। मोबाइल नंबर अपडेट की फीस 50 रुपए देनी होगी। आधार केंद्र जाते समय मूल आधार कार्ड, वैध पहचान पत्र और नया मोबाइल नंबर साथ ले जाना होगा। इसके लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य है।